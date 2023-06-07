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07.06.2023 в 18:03

«СберМаркет» ввёл новый формат рекламы на сервисе — брендирование

Рекламные блоки бренда будут расположены на главной странице онлайн-ритейлера

Онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» запустил новый формат продвижения — брендирование, сообщили Sostav в компании. Это большой рекламный блок, который располагается на главной странице ритейлера.

Формат позволит компаниям делать анонсы новых продуктов и товарных категорий, акцентировать внимание на собственных акциях и предлагать покупателям креативные тематические подборки с заранее собранными онлайн-корзинами. Помимо этого, магазинам предоставляется возможность продвигать товары собственных торговых марок.

Подборки с продуктами в блоке брендирования гибкие и вариативные. Некоторые из них можно приурочить к празднику и включить в них товары, которые клиенты покупают с искомым продуктом. Это могут быть как продукты одного бренда, так и нескольких.

Например, в подборке к майским праздникам «Всё для шашлыка» могут оказаться соусы, мясо и уголь. По желанию можно дополнительно настроить таргетинг на определённых пользователей, а также добавить кнопку call-to-action, которая позволит в один клик положить все продукты из подборки в корзину.

В будущем «СберМаркет» планирует выпустить вторую версию опции, где будет ещё больше интерактивных элементов для взаимодействия с пользователями.

«Брендирование — это новый инструмент перфоманс-маркетинга на рынке Retail Media. Тестирование инструмента показало, что при использовании брендирования можно увеличить рост конверсии рекламной кампании на десятки процентов, что значительно выше, чем результативность других форматов», — отметил Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «СберМаркета».

В первом квартале 2023 года «СберМаркет» увеличил оборот собственной рекламной платформы Ads Platform в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Развитие рекламной платформы помогло увеличить оборот сервиса. За первый квартал текущего года он составил 33,5 млрд руб.

СберМаркет онлайн-ритейлер продуктовые ритейлеры
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