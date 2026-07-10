«Сбер» запустил сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

«Сбер» запустил сервис, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где с высокой вероятностью доступно топливо. Решение работает на основе обезличенных данных о покупках более 100 млн клиентов банка и охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Сбера».

Банк ежедневно получает сигналы о покупках топлива по всей стране. Это позволяет формировать картину работы АЗС независимо от региона и сети.

Алгоритмы анализируют операции, которые с высокой вероятностью относятся к покупке топлива. При расчете учитываются сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры, позволяющие отличить заправку автомобиля от покупки кофе, товаров магазина или других услуг на территории АЗС.

На основе этих данных каждой автозаправке присваивается статус актуальности. Пользователь может открыть карту, увидеть ближайшие АЗС, где недавно покупали топливо, выбрать наиболее подходящую станцию и построить маршрут.

Сервис доступен в веб-версии и в разделе «Для жизни» в приложении «СберБанк Онлайн». Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платежных данных.

В ближайшее время возможности сервиса расширят: пользователи будут видеть ориентировочную загруженность АЗС и наличие отдельных видов топлива.