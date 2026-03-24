«Сбер» создает «суверенный» ИИ, чтобы снизить зависимость от иностранных моделей

«Сбер» выпустил обновленную версию своего ИИ‑помощника GigaChat на базе флагманской модели GigaChat Ultra. Теперь ассистент запоминает факты о пользователе и использует их для дальнейшей персонализации общения и предлагаемых решений, самостоятельно ищет информацию в интернете, генерирует текстовые ответы в два раза быстрее, рассказали Sostav в компании.

Старший вице-президент банка Антон Фролов в беседе с РБК заявил, что «суверенный» ИИ — ключ к качественной модели и снижению зависимости от внешних факторов, включая закрытие доступа к чужим решениям. В основе концепции суверенности «Сбер» видит полный контроль над этапом предобучения модели, который является самым ресурсоемким. Использование open-source решений, по словам Фролова, несет риск потери фундаментальных знаний модели и нестабильного доступа к обновлениям.

Напомним, что на прошлой неделе Минцифры представило законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта. Документ вводит базовые понятия, включая суверенные, национальные и доверенные модели ИИ, и устанавливает, что разработка и обучение таких систем должны происходить на территории страны.

Как пояснили в компании, новая версия GigaChat Ultra получила долгосрочную память, позволяющую сохранять факты о пользователе между сессиями. На базе модели уже можно строить прикладные ИИ-продукты и сервисы, запускать код прямо в интерфейсе и получать ответы на вопросы о собственных возможностях.

GigaChat Ultra также умеет «самопознавать» себя, корректно отвечая на вопросы о своих возможностях и ограничениях. Флагманская модель поддерживает аналитические задачи, генерацию кода и работу с данными, включая графики и диаграммы.

«Сбер» выложил код и веса своей флагманской модели GigaChat Ultra в открытый доступ. Попробовать обновленную модель можно в веб‑версии, приложениях для Android в RuStore и AppGallery, а также в Telegram‑боте и мессенджере MAX. Для активации голосового режима и памяти потребуется авторизоваться по Сбер ID и выбрать опции в настройках профиля.