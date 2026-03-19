Минцифры разработало законопроект о регулировании ИИ

Минцифры подготовило законопроект о государственном регулировании искусственного интеллекта. Документ вводит базовые понятия, включая суверенные, национальные и доверенные модели ИИ, и устанавливает, что разработка и обучение таких систем должны происходить на территории страны, сообщает РБК.

Законопроект распространяется как на компании, так и на частных разработчиков, однако не затрагивает применение ИИ в сферах обороны, безопасности и правопорядка, если это регулируется отдельными законами.

Все этапы разработки и обучения моделей ИИ должны проводиться исключительно на территории страны. При этом международное сотрудничество допускается, но в основном в формате научных исследований и обмена данными.

По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, документ формирует рамочную систему регулирования: он закрепляет само понятие ИИ, определяет права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку контента (видео, аудио, фото), созданного с помощью нейросетей. Также в проекте появляется понятие трансграничных ИИ-технологий.

«Законопроект также предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ. То есть требования к системам ИИ зависят от степени их влияния на жизнь человека и общество», — заявил Григоренко.

Более строгие правила предусмотрены для чувствительных сфер, таких как государственное управление, тогда как для коммерческого сектора жестких обязательств не вводится.

Кроме того, разработчиков обяжут предупреждать пользователей о недопустимости манипуляций поведением и эксплуатации уязвимостей — например, когда ИИ побуждает к ненужным покупкам или воздействует на решения человека с учетом его психологических особенностей.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее сообщалось, что Правительство России подготовило законопроект, который позволит компаниям-разработчикам искусственного интеллекта использовать защищенные авторским правом материалы для обучения моделей ИИ без получения разрешения правообладателей.