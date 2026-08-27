«Сбер» представил умную колонку «СберБум 2.0» с продвинутой моделью нейросети «ГигаЧат», разработанную компанией SberDevices. Об этом Sostav сообщили в компании.

Устройство поддерживает три голоса — один мужской, два женских — и три стиля общения (деловой, нейтральный, дружелюбный), а также позволяет выбрать обращение на «ты» или «вы». В диалоге можно уточнять контекст, добавлять информацию «перебивая», без повторного обращения к колонке по имени и задавать несколько вопросов подряд, меняя тему.

«СберБум 2.0» получила сенсор движения и поддержку протокола Matter over Wi-Fi наряду с Zigbee. К устройству можно подключать совместимые девайсы умного дома и запускать настроенные сценарии без интернет-соединения. Голосовое управление подключенными устройствами в офлайн-режиме обеспечивается локальной моделью.

Для воспроизведения звука в колонке установлен басовый динамик мощностью 50 Вт и два дополнительных динамика для эффекта стереозвука. Устройство оснащено четырьмя микрофонами, поддерживает автоматическую коррекцию звучания с учетом помещения. Также есть пользовательский эквалайзер, настраиваемый в приложении, который сможет скорректировать звучание. Для офлайн-прослушивания на колонку можно загрузить более 200 треков из музыкальной библиотеки.

Колонка получила монохромный LED-дисплей и LED-RGB кольцо. На экране по запросу пользователей отображаются время, погода и информация о дорожной ситуации. Устройство может выражать свои эмоции с помощью анимаций, а амбиентное LED-RGB кольцо дает подсветку, которая адаптируется под настроение, музыкальный ритм или выбранный сценарий.