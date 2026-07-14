Сайты обяжут хранить данные пользователей три года

Минцифры разработало третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством и направило его на согласование в профильные ведомства. Среди ключевых инициатив — обязанность сайтов и приложений хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении аккаунтов пользователей в течение трех лет и предоставлять их по запросу правоохранительных органов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на проект документа.

Документ также предусматривает новые требования для виртуальных АТС и хостинг-провайдеров. Предлагается разрешить работу сервисов интернет-телефонии только с российскими IP-адресами, а хостинг-компании обязать передавать сведения о принадлежащих им IP-адресах в специальный реестр.

Кроме того, Минцифры хочет расширить перечень данных, которые операторы связи должны хранить три года, включив в него IP-адреса и порты абонентов, а также запретить использовать в СМС-рассылках персональные данные получателей и их родственников.

Еще одной инициативой станет расширение государственной системы «Антифрод», куда предлагается включать сведения о мошенниках, включая номера телефонов и данные, используемые для доступа к интернет-ресурсам, даже если такая информация была получена неправомерным путем.

В Минцифры подчеркивают, что документ пока не является окончательным и после общественного обсуждения может быть существенно изменен. В частности, требование о трехлетнем хранении данных пользователей, как ожидается, в итоговую редакцию может не попасть.

Представители телеком-отрасли уже раскритиковали часть предложений. По их мнению, запрет на использование персональных данных в СМС практически невозможно реализовать, поскольку к ним могут относиться номера договоров, суммы операций, балансы и другие сведения, которые банки и операторы обязаны сообщать клиентам по закону.

Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2028 года.

Ранее сообщалось, что в России могут быть введены новые правила оборота M2M-сим-карт (для связи между устройствами) и eSIM (без физического носителя).