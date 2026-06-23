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23.06.2026 в 07:20

В России могут ужесточить оборот eSIM для борьбы с мошенничеством

Власти обсуждают ограничение их функций

В России могут быть введены новые правила оборота M2M-сим-карт (для связи между устройствами) и eSIM (без физического носителя). Правительство обсуждает меры по усилению контроля над такими подключениями в рамках борьбы с телефонным мошенничеством и спамом, сообщает «Коммерсант».

Среди предлагаемых инициатив — выделение M2M-сим-карт в отдельную категорию с более строгой идентификацией пользователей. Также рассматривается запрет на передачу голосовых вызовов и СМС с таких карт, чтобы исключить их использование не по назначению.

Отдельно обсуждаются ограничения для eSIM, в частности, возможность запрета регистрации таких карт для российских пользователей из-за рубежа. По данным источников, эти меры могут войти в третий пакет антифрод-поправок, однако окончательное решение пока не принято.

Эксперты рынка отмечают, что M2M-сим-карты сегодня во многом находятся в «серой зоне» регулирования и часто оформляются на юрлица без персональной идентификации. Именно это, по их словам, позволяет злоумышленникам использовать их для обхода правил и массовых обзвонов, что и пытаются пресечь новые меры.

Напомним, с сентября 2026 года операторы связи в России не смогут закупать иностранные сим-карты. Минцифры разработало проект приказа, согласно которому компании должны использовать только карты, произведенные на территории РФ с российским программным обеспечением и криптографией.

eSim
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