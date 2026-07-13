«СА Медиа» взыскало с ООО «ДЭЛ» более 21 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Рекламное агентство «СА Медиа» (входит в SA MEDIA GROUP ) к ООО «ДЭЛ» о взыскании задолженности по договору оказания услуг. Общая сумма требований составила 21,68 млн руб.

Как следует из материалов дела, истец требовал взыскать с компании «ДЭЛ» долг в размере около 16 млн руб., а также неустойку за нарушение обязательств по договору. Размер штрафных санкций и дополнительных требований в общей сумме составил более 5 млн руб.

Иск был подан в Арбитражный суд города Москвы в феврале 2026 года. 7 июля было принято решение удовлетворить требования истца в полном объеме.

ООО «Рекламное агентство «СА Медиа» зарегистрировано в Москве в 2011 году и занимается деятельностью в сфере рекламы. SA MEDIA GROUP занимает 22 место в медиарейтинге Sostav по объему медиазакупок в 2025 году с годовым оборотом 7,4 млрд руб.

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