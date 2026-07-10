«Высота» выиграла суд у «ЭКШН» на 16,3 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО «Высота» к ООО «Экшн», взыскав с ответчика более 16,3 млн руб. В эту сумму вошли основной долг за оказанные услуги по мерчендайзингу продукции L'Oréal, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также судебные расходы.

Спор возник из-за неоплаченной части услуг, оказанных с марта по июнь 2025 года. Речь идет о работах по выкладке и продвижению товаров в торговых точках. По данным материалов дела, часть услуг была оплачена, универсальные передаточные документы подписаны самим ответчиком.

В суде «Экшн» ссылалась на отсутствие необходимых документов, утверждая, что они находятся у его управляющей компании ООО «ПКБ», которую ответчик предлагал привлечь к процессу.

Кроме того, отдельный спор с «ПКБ» ведет компания «Проэкшн», входящая вместе с «ЭКШН», ИМУ и ЦРП в группу Action. «Проэкшн» требует взыскать около 2 млрд руб. убытков, полученных из-за недобросовестного исполнения услуг управляющей компании.

В результате суд взыскал с «Экшн» 14,7 млн рублей основного долга, 1,6 млн рублей процентов, а также постановил начислять проценты по статье 395 ГК РФ до момента полного исполнения решения.