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03.08.2026 в 15:31

На рынок медиа вышел холдинг «М.1»

Возглавила компанию Алина Зиннатуллина

На российском медиарынке появился новый игрок — холдинг «М.1». Он объединит активы компаний, работающих на рынке рекламы, производства контента, продюсирования и финансовых услуг. Гендиректором компании назначена Алина Зиннатуллина.

«М.1» будет фокусироваться на новых технологических решениях для медиарынка и акцентировать внимание на его растущих игроках, которым не всегда доступны традиционные рекламные технологии. В частности, речь идет о так называемых «технологических газелях» и национальных чемпионах.

Головная компания холдинга будет нести ответственность за устойчивое развитие бизнеса, в том числе в регионах его присутствия, способствовать росту и развитию новых сегментов рынка, привлекать «новые деньги» и обеспечивать прозрачность бизнес-процессов.

Алина Зиннатуллина возглавила «М.1». В 2021 году она создала и стала руководителем продюсерского центра и рекламного агентства полного цикла «Инсайт Люди» (с 2023 года компания входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Резидентами «Инсайт Люди» являются почти 2,9 тыс. блогеров и артистов.

Алина Зиннатуллина

Алина Зиннатуллина, гендиректор «М.1»:

Мы планируем тщательно анализировать сложные потребности бизнес-структур, предлагая новые решения на рынке рекламы, маркетинговых услуг и бизнес-консалтинга. В отличие от уже существующих холдингов, компания будет не просто управлять входящими в нее активами, а внедрять передовые технологии и цифровизацию, обеспечивая новые подходы к решению задач своих клиентов.

Кадры Назначение М.1
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