На рынок медиа вышел холдинг «М.1»

На российском медиарынке появился новый игрок — холдинг «М.1». Он объединит активы компаний, работающих на рынке рекламы, производства контента, продюсирования и финансовых услуг. Гендиректором компании назначена Алина Зиннатуллина.

«М.1» будет фокусироваться на новых технологических решениях для медиарынка и акцентировать внимание на его растущих игроках, которым не всегда доступны традиционные рекламные технологии. В частности, речь идет о так называемых «технологических газелях» и национальных чемпионах.

Головная компания холдинга будет нести ответственность за устойчивое развитие бизнеса, в том числе в регионах его присутствия, способствовать росту и развитию новых сегментов рынка, привлекать «новые деньги» и обеспечивать прозрачность бизнес-процессов.

Алина Зиннатуллина возглавила «М.1». В 2021 году она создала и стала руководителем продюсерского центра и рекламного агентства полного цикла «Инсайт Люди» (с 2023 года компания входит в «Газпром-Медиа Холдинг»). Резидентами «Инсайт Люди» являются почти 2,9 тыс. блогеров и артистов.