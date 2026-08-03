Subway выбрал агентство, которое пришло на тендер только с одной идеей

Американское рекламное агентство The Martin Agency стало новым креативным партнером сети Subway, выиграв тендер. Главной особенностью победной презентации стало решение агентства представить клиенту всего одну идею вместо нескольких вариантов кампаний, как это обычно принято в крупных рекламных конкурсах, пишет AdAge.

В своей стратегии агентство сделало ставку на глубокое понимание бренда и одну сильную концепцию. Такой формат требует от команды большей уверенности в собственном решении, но позволяет показать клиенту не количество вариантов, а качество и потенциал идеи. Именно эта концепция стала основой будущей рекламной работы Subway.

Первая кампания Martin для бренда должна выйти осенью 2026 года. Агентство получило задачу развивать креативную платформу Subway и помогать бренду укреплять позиции на конкурентном рынке быстрого питания.

История Subway показывает, что в международных тендерах все большую роль играет не только портфолио агентства, но и способность предложить компании долгосрочное направление развития бренда.

Ранее в России сеть прошла через ребрендинг: локальные партнеры развивали новый формат коммуникации под брендом SUBJOY, сохраняя связь с наследием Subway, но меняя позиционирование и визуальный язык.