S7 Shop выпустил офисную капсулу по мотивам формы бортпроводников

S7 Shop представил офисную капсулу, созданную по мотивам обновленной формы бортпроводников S7 Airlines. В коллекцию вошли женская и мужская одежда и аксессуары для повседневной деловой жизни.

Отправной точкой для разработки линейки стала новая униформа авиакомпании, представленная в 2025 году. В ее основе — современный силуэт, черный цвет с лаймовыми акцентами и отказ от традиционных лацканов в пользу воротника-стойки. Классическую обувь в форме заменили кроссовки.

Новая униформа состояла из девяти элементов, которые можно было комбинировать между собой. Этот принцип лег в основу и офисной капсулы S7 Shop: вещи рассчитаны на сочетание друг с другом и с повседневным гардеробом.

Женская линия включает жакет, жилет, платье, юбку и брюки, мужская — пиджак и брюки. Обе линейки дополняют футболки и лонгсливы, позволяющие составлять менее формальные комплекты.

В ассортимент аксессуаров вошли четыре модели очков — «Авиатор 1», «Авиатор 5», «Icon» и WHITELAB VISOR, а также чехол для часов, кнопка AirTag, безмен, шнурок для телефона, ежедневник, бутылка для воды и сумка-чемодан.

В дальнейшем S7 Shop планирует расширить капсулу верхней одеждой, сумками и дорожными аксессуарами. В линейке появятся пуховики, тренчкоты и бомбер, сумки кроссбоди, городские сумки и рюкзаки, портплед, органайзер и чехол для чемодана. Также запланирован выпуск спортивных кроссовок, шоппера, чехла для ноутбука, шарфа болельщика, пледа и переноски.