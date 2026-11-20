Годы работы в компании обычно отмечают грамотами и памятными подарками. Команда Okkam Creative вместе с командами HR и R&D запустила платформу «Важная фигура» и предложила сотрудникам Okkam собрать собственную концептуальную фигуру из деталей конструктора.

На корпоративном портале и во время Q&A-сессий с топ-менеджментом cотрудники Okkam говорили, что хотят получать награды за стаж и видеть признание ценности долгой карьеры в группе. В ответ команда Okkam Creative вместе с HR разработала внутренний проект «Важная фигура» — персональный конструктор, который растет и меняется вместе с профессиональным опытом человека.

Собрать свою фигуру сотрудники могут на цифровой платформе, переходя на нее с корпоративного портала. Основа фигуры из четырех деталей открывается в первую годовщину работы в Okkam. Детали можно переставлять, менять их цвета, добавлять логотипы и паттерны. С каждым новым пятилетием появляются дополнительные элементы и фигура становится разнообразнее.

Сотрудники, проработавшие в Okkam к моменту запуска проекта пять лет и более, получили доступ к дополнительным деталям сразу.

Каждый сотрудник сам решает, как будет выглядеть «Важная фигура», может переосмысливать ее, пересобирать и перекрашивать. Ведь одинаковое количество лет в компании не означает одинаковый профессиональный путь. Кто-то развивает экспертизу в одной области, кто-то переходит между командами, осваивает новые специальности и пробует себя в разных ролях. Конструктор помогает показать эту уникальность: двух одинаковых фигур не будет, даже если их владельцы пришли в компанию в один день.

Михаил Говорухин, дизайн-директор Okkam Creative: Нас вдохновили деревянные игрушки-пирамидки, знакомые многим с детства. На одну основу постепенно нанизываются детали, и в итоге появляется цельная фигура. Так же складывается профессиональный путь: из разного опыта, решений, ролей и навыков. Каждая часть важна и дополняет остальные. Нам было принципиально не предлагать всем один шаблон: каждый сам выбирает, как собрать свою фигуру. Этот проект помогает по-новому посмотреть на пройденный путь, порадоваться всем развилкам карьерного пути и увидеть, что будущее тоже прекрасно своим разнообразием.

В дальнейшем Okkam планирует перенести проект в офлайн. Для тех, кто работает в группе дольше всех, изготовят реальные фигуры-статуэтки, которые можно будет поставить на рабочий стол или использовать в качестве брелока.