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12.07.2026 в 10:33

S7 Airlines первой в России запустила сервис чаевых для бортпроводников

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S7 Airlines первой среди российских авиакомпаний запустила сервис, который позволяет пассажирам отправить денежную благодарность бортпроводникам.

После каждого рейса пассажиры получают на электронную почту письмо с опросом о качестве обслуживания. В нем можно оценить работу всей команды или каждого члена кабинного экипажа отдельно. Теперь в анкете появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой по желанию можно перевести бортпроводникам любую сумму.

В авиакомпании подчеркнули, что новый сервис не влияет на систему оплаты труда сотрудников и не заменяет зарплату или премии. Денежные переводы являются исключительно добровольным способом выразить признательность экипажу за помощь, внимание и качественный сервис.

«Возможность выразить особую благодарность сотрудникам за заботу и качественный сервис уже стала привычной во многих сферах. Для нас это способ подчеркнуть значимость и многогранность работы бортпроводников. Нам важно, чтобы их профессионализм и отношение к пассажирам получали признание не только внутри компании, но и от тех, ради кого они работают», — отметила заместитель генерального директора по маркетингу и PR S7 Airlines Мария Филева.

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