Лето, open-air, S7 Airlines: как стать своим на музыкальном фестивале

«Пожалуйста, пройдите к GATE7, вас ожидают главные танцполы мира». Какой тусовщик не мечтает услышать эту фразу? S7 Airlines и Eventum Premo удалось воссоздать атмосферу путешествий вдали от аэропортов благодаря интеграции в летние музыкальные фестивали. Масштабный проект охватил более 150 тысяч гостей крупнейших российских оупен-эйров: VK Fest, Пикник «Афиши», Alfa Future People.

Задача — рассказать целевой аудитории об открытии множества новых европейский направлений в маршрутной сети S7 Airlines.

Константин Беляков, Head of Creative Group S7 Airlines: Мы поставили перед командой нетривиальную задачу — при помощи ивентов поддержать ряд традиционных ATL-активностей, направленных на продвижение европейских направлений. Можно было бы просто завесить наш корнер баннерами с рекламой направлений, но мы хотели, чтобы интеграция в фестивальные пространства была органичной, а сама коммуникация была ненавязчивой и понятной людям. В конце концов, люди приходят на фестивали повеселиться, а не собирать рекламные листовки.

Концепт — предложить посетителям музыкальных фестивалей ощутить пограничное состояние, когда до самого крутого путешествия в жизни остается лишь шаг.

Символом такого старта стал гейт, олицетворяющий предвкушение полета, заманчивые перспективы и движение вперед.

Станислав Фурсов, Creative Producer Eventum Premo : Занявшись поиском релевантного инсайта для аудитории локальных фестивалей, мы наткнулись на новую мотивацию путешествий, когда можно пренебречь экскурсиями, музеями и архитектурой ради близких мест к мэйн стэйджу на андерграундном европейском рейве или танцев до рассвета под лучших электронных музыкантов планеты. Мы сами часто срываемся на музыкальные фестивали и концерты в другие страны, поэтому мы были уверены, что эта мысль будет близка гостям нашего корнера. GATE7 — символ, объединяющий новое поколение людей, для которых не существует границ и которые чувствуют себя частью глобального фестивального комьюнити.

Реализация

Команда Eventum Premo разработала коммуникационную платформу GATE7, а также мобильное решение для застройки и логистики стенда в рамках фестивальных интеграций. Проект был реализован в несколько этапов. Участник всех активаций бренда получал возможность отправиться на музыкальный фестиваль в Европу.

На первом этапе в социальных сетях S7 Airlines был проведен онлайн-розыгрыш билетов на локальные музыкальные фестивали, которые посетили 157 тысяч гостей со всей России.

Далее креативная платформа GATE7 транслировалась на три летних фестиваля. Интеграция включала обустройство зон с активностями, кураторство сцен, формирование лайн-апа, а также выпуск фестивальных браслетов для участников активаций бренда.

Визуальным символом платформы стал современный логотип, где расположение букв отсылает к выходам в аэропорту, а номер гейта — цифра 7 — зашифрован в центральном графическом элементе.

Для участия в розыгрыше призов на стенде посетителям необходимо было зарегистрироваться в программе лояльности S7 Priority, участвовать в активациях и собирать подарочные мили, и разноцветные браслеты на руку. Использование браслетов стало отсылкой к тематике похода на фестиваль, позволило ярко и нестандартно забрендировать толпу и создать дополнительный контент для социальных сетей.

Чтобы стать обладателем основного приза, посетители должны были опубликовать фото в Instagram с хэштегом #S7GATE7 с одной из фотозон в корнере S7 Airlines. После чего в конце каждого фестивального дня на месте определялся ряд счастливчиков, которые получали путешествие от S7 Airlines на фестиваль Lollapalooza в Берлине.

Суммарный охват собственных публикаций бренда в соцсетях по итогам трех фестивалей составил 2 508 819 пользователей. Stories получили около 1 млн органических просмотров на всех площадках. Публикации, связанные с фестивалями, имели высокий отклик — аудитория активно отвечала на истории, комментировала посты в группах, причем реакции носили ярко выраженный позитивный характер.

Самой популярной активацией на стенде S7 Airlines стала интерактивная digital-игра Gate Runner — через нее прошло более трёх тысяч человек. Таким образом значительно усиливалась коммуникационная составляющая GATE7: игрок бежал по аэропорту до гейта, попутно собирая мили, чтобы успеть улететь на европейский музыкальный фестиваль.

В этом фестивальном сезоне благодаря разработанной платформе S7 Airlines удалось оказать влияние на визуальный стиль сцены и разнообразить лайн-ап зарубежными артистами. Благодаря авиакомпании лайн-ап Alfa Future People усилили известные диджеи Netsky и What So Not.

Незабываемым моментом фестивального лета стала сцена BASS STAGE by S7 Airlines, которая успешно конкурировала с главной площадкой. Звездный состав, высококлассные свет и звук сделали ее самой привлекательной bass-сценой за всю историю фестиваля, а заслужить уважение и одобрение музыкального сообщества AFP весьма непросто.

Алина Абрамова, Account Director Eventum Premo: На сегодняшний день вопрос коммуникации бренда в формате спонсорских интеграций по сложности вышел на первое место в сравнении с вопросами технической и креативной реализации. Как бренду ненавязчиво коммуницировать с целевой аудиторией? Как привлечь людей и заставить их генерить качественный органический контент с логотипом компании? Присутствие бренда S7 Airlines на фестивале AFP — это, в первую очередь, гигантская работа по поиску баланса между бизнес задачами крупной компании, оригинальной и современной эстетикой и форматом, и аудиторией фестиваля. Собственный BASS STAGE под брендом S7 Airlines, на наш взгляд, стал воплощением этого баланса, а круглосуточно полный танцпол и объем публикаций в соцсетях лишь доказывают, насколько аудитория ценит такой подход.

Состав творческой группы:

S7 Airlines:

Элеонора Романова — Marketing Director

Наталья Козлова — Marketing Communications Director

Константин Беляков — Head of Creative Group

Мария Артемчук — Account Manager

Eventum Premo:

Алина Абрамова — Account Director

Станислав Фурсов — Creative Producer

Жанна Завиша, Елизавета Журкина, Ксения Карамнова — Account Managers

Анастасия Абашина, Ирина Асмаева —Production managers

Константин Абрамов — Video producer

Partners:

VISIONAR — Art direction

СЭТАП — AFP Stage set up

IMPRO Group — Technical production

Décor Factory — Décor production

Inty — Interactive production

Insideout — Video production