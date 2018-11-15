Лето, open-air, S7 Airlines: как стать своим на музыкальном фестивале

«Пожалуйста, пройдите к GATE7, вас ожидают главные танцполы мира». Какой тусовщик не мечтает услышать эту фразу? S7 Airlines и Eventum Premo удалось воссоздать атмосферу путешествий вдали от аэропортов благодаря интеграции в летние музыкальные фестивали. Масштабный проект охватил более 150 тысяч гостей крупнейших российских оупен-эйров: VK Fest, Пикник «Афиши», Alfa Future People.
Задача — рассказать целевой аудитории об открытии множества новых европейский направлений в маршрутной сети S7 Airlines.
Константин Беляков, Head of Creative Group S7 Airlines:
Мы поставили перед командой нетривиальную задачу — при помощи ивентов поддержать ряд традиционных ATL-активностей, направленных на продвижение европейских направлений.
Можно было бы просто завесить наш корнер баннерами с рекламой направлений, но мы хотели, чтобы интеграция в фестивальные пространства была органичной, а сама коммуникация была ненавязчивой и понятной людям.
В конце концов, люди приходят на фестивали повеселиться, а не собирать рекламные листовки.
Концепт — предложить посетителям музыкальных фестивалей ощутить пограничное состояние, когда до самого крутого путешествия в жизни остается лишь шаг.
Символом такого старта стал гейт, олицетворяющий предвкушение полета, заманчивые перспективы и движение вперед.
Станислав Фурсов, Creative Producer Eventum Premo :
Занявшись поиском релевантного инсайта для аудитории локальных фестивалей, мы наткнулись на новую мотивацию путешествий, когда можно пренебречь экскурсиями, музеями и архитектурой ради близких мест к мэйн стэйджу на андерграундном европейском рейве или танцев до рассвета под лучших электронных музыкантов планеты.
Мы сами часто срываемся на музыкальные фестивали и концерты в другие страны, поэтому мы были уверены, что эта мысль будет близка гостям нашего корнера.
GATE7 — символ, объединяющий новое поколение людей, для которых не существует границ и которые чувствуют себя частью глобального фестивального комьюнити.
Реализация
Команда Eventum Premo разработала коммуникационную платформу GATE7, а также мобильное решение для застройки и логистики стенда в рамках фестивальных интеграций. Проект был реализован в несколько этапов. Участник всех активаций бренда получал возможность отправиться на музыкальный фестиваль в Европу.
На первом этапе в социальных сетях S7 Airlines был проведен онлайн-розыгрыш билетов на локальные музыкальные фестивали, которые посетили 157 тысяч гостей со всей России.
Далее креативная платформа GATE7 транслировалась на три летних фестиваля. Интеграция включала обустройство зон с активностями, кураторство сцен, формирование лайн-апа, а также выпуск фестивальных браслетов для участников активаций бренда.
Визуальным символом платформы стал современный логотип, где расположение букв отсылает к выходам в аэропорту, а номер гейта — цифра 7 — зашифрован в центральном графическом элементе.
Для участия в розыгрыше призов на стенде посетителям необходимо было зарегистрироваться в программе лояльности S7 Priority, участвовать в активациях и собирать подарочные мили, и разноцветные браслеты на руку. Использование браслетов стало отсылкой к тематике похода на фестиваль, позволило ярко и нестандартно забрендировать толпу и создать дополнительный контент для социальных сетей.
Чтобы стать обладателем основного приза, посетители должны были опубликовать фото в Instagram с хэштегом #S7GATE7 с одной из фотозон в корнере S7 Airlines. После чего в конце каждого фестивального дня на месте определялся ряд счастливчиков, которые получали путешествие от S7 Airlines на фестиваль Lollapalooza в Берлине.
Суммарный охват собственных публикаций бренда в соцсетях по итогам трех фестивалей составил 2 508 819 пользователей. Stories получили около 1 млн органических просмотров на всех площадках. Публикации, связанные с фестивалями, имели высокий отклик — аудитория активно отвечала на истории, комментировала посты в группах, причем реакции носили ярко выраженный позитивный характер.
Самой популярной активацией на стенде S7 Airlines стала интерактивная digital-игра Gate Runner — через нее прошло более трёх тысяч человек. Таким образом значительно усиливалась коммуникационная составляющая GATE7: игрок бежал по аэропорту до гейта, попутно собирая мили, чтобы успеть улететь на европейский музыкальный фестиваль.
В этом фестивальном сезоне благодаря разработанной платформе S7 Airlines удалось оказать влияние на визуальный стиль сцены и разнообразить лайн-ап зарубежными артистами. Благодаря авиакомпании лайн-ап Alfa Future People усилили известные диджеи Netsky и What So Not.
Незабываемым моментом фестивального лета стала сцена BASS STAGE by S7 Airlines, которая успешно конкурировала с главной площадкой. Звездный состав, высококлассные свет и звук сделали ее самой привлекательной bass-сценой за всю историю фестиваля, а заслужить уважение и одобрение музыкального сообщества AFP весьма непросто.
Алина Абрамова, Account Director Eventum Premo:
На сегодняшний день вопрос коммуникации бренда в формате спонсорских интеграций по сложности вышел на первое место в сравнении с вопросами технической и креативной реализации. Как бренду ненавязчиво коммуницировать с целевой аудиторией? Как привлечь людей и заставить их генерить качественный органический контент с логотипом компании?
Присутствие бренда S7 Airlines на фестивале AFP — это, в первую очередь, гигантская работа по поиску баланса между бизнес задачами крупной компании, оригинальной и современной эстетикой и форматом, и аудиторией фестиваля.
Собственный BASS STAGE под брендом S7 Airlines, на наш взгляд, стал воплощением этого баланса, а круглосуточно полный танцпол и объем публикаций в соцсетях лишь доказывают, насколько аудитория ценит такой подход.
Состав творческой группы:
S7 Airlines:
Элеонора Романова — Marketing Director
Наталья Козлова — Marketing Communications Director
Константин Беляков — Head of Creative Group
Мария Артемчук — Account Manager
Eventum Premo:
Алина Абрамова — Account Director
Станислав Фурсов — Creative Producer
Жанна Завиша, Елизавета Журкина, Ксения Карамнова — Account Managers
Анастасия Абашина, Ирина Асмаева —Production managers
Константин Абрамов — Video producer
Partners:
VISIONAR — Art direction
СЭТАП — AFP Stage set up
IMPRO Group — Technical production
Décor Factory — Décor production
Inty — Interactive production
Insideout — Video production