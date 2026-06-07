С начала года четыре отечественных фильма стали миллиардерами по кассовым сборам

С начала 2026 года российские фильмы собрали в кинотеатрах 23,7 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра культуры РФ Ольги Любимовой на полях Петербургского международного экономического форума.

В прокате уже сформировался пул из четырех отечественных фильмов, преодолевших планку в 1 млрд руб. кассовых сборов. Абсолютным лидером стал «Чебурашка 2», заработавший более 6 млрд руб.

В число миллиардеров также вошли «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и «Простоквашино». Отдельно министр отметила устойчивый интерес к «Чебурашке 2» на онлайн-платформах и за рубежом, в частности, в странах СНГ и Азии.

Любимова подчеркнула, что ключевой задачей индустрии остается сглаживание сезонных провалов посещаемости. В частности, летом кинотеатры традиционно теряют аудиторию. Этим летом в прокат выйдут продолжение франшизы «Холоп» и фильм из цикла «Последний богатырь» — «Колобок». Минкультуры рассчитывает, что проекты смогут показать высокие кассовые результаты и поддержать посещаемость кинотеатров.

Посещаемость российских кинотеатров в первом квартале 2026 года впервые за три года продемонстрировала рост. За январь-март кинотеатры посетили 47,9 млн человек, а это на 22% больше, чем годом ранее.