Запрос на рекламные кампании в мае-июне 2022 года увеличился на 30%

За май-июнь 2022 года количество запросов на запуск рекламных кампаний выросло на 30% относительно марта-апреля этого же года. Связано это не только с перераспределением рекламных бюджетов, но и трансформацией маркетинга. Об этом рассказал директор по цифровой трансформации Media Direction Digital (входит в Media Direction Group) Александр Полуэктов в рамках конференции «Пит-стоп для бизнеса», организованной группой компаний BBDO Moscow совместно с Технопарком «Сколково».

По словам Полуэктова, благодаря альтернативным инструментам локальных платформ, в ряде диджитал-каналов прослеживается положительная динамика. Так, в мае во «ВКонтакте» отметили прирост инвестиций по ряду категорий рекламодателей. Лидируют «Путешествия и транспорт» — увеличение на 44%, затем следует «Телеком» (43%) и «Электронная коммерция» (36%).

По данным Social Jet, за период с февраля по апрель интеграции в каналах мессенджера Telegram выросли на 78%, следует из презентации Полуэктова. Кроме того, по данным Perfluence, во втором квартале на 30% увеличился спрос на рекламу у микроблогеров за счёт активизации малого и среднего бизнеса. «Рынок не обнулился, мы заметили это и на динамике тех запросов и того потока запросов от рекламодателей, которые сейчас обрабатывают агентства наших групп», — подчеркнул Полуэктов.

Что касается рынка блогеров, к середине мая миграция пользователей между платформами приостановилась. За три месяца суммарно по всем площадкам количество русскоязычных авторов уменьшилось всего на 10%, отметила на конференции Анна Соколова, генеральный директор The Marketing Arm. По данным Brand Analytics, за период с 1 февраля по 15 мая объём ежедневного контента снизился на 8%. Однако из запрещённых соцсетей аудитория не спешит уходить. В Facebook (запрещенная в России соцсеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) всё ещё присутствует ядро профессиональной аудитории, поэтому соцсеть советуют использовать как B2B-площадку.

Самыми привлекательными площадками для блогеров оказались Telegram и VK. При этом «VK Реклама» эксперты выделяют как единственную доступную сейчас платформу paid social.

Анна Соколова, генеральный директор The Marketing Arm: Мы слышим, что некоторые предприниматели и маркетологи выражают опасения по поводу рисков сотрудничества с блогерами, не понимают как в новой реальности планировать рекламные кампании на новых и «старых» площадках. Но мы уже видим, что те, кто продолжает активно сотрудничать с блогерами получают прекрасные результаты — благодаря возможности быть первыми в ситуации низкого клаттера рекламные кампании у блогеров более заметны. Аудитория, которая осталась с блогером или перешла за ним на новую платформу более лояльная и активная, стоимость размещения снизилась, что гарантировано дает высокую эффективность работы с этим инструментом. В ситуации, когда прямая реклама на международных платформах ограничена, блогеры как раз могут помочь закрыть эту потребность — от размещения пре-роллов бренда в контенте блогера на YT или использование привычных постов или сториз. Но мы также рекомендуем рассмотреть и альтернативные новые площадки — будь то работа с блогерами на медиаплатформах e-commerce или проведение челленджей в VK Clips. Мы верим, что это время возможностей, которые нельзя упускать.

В первом квартале 2022 года рекламный рынок России вырос на 5%, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). По мнению экспертов, динамика сохранилась за счёт первых двух месяцев квартала. Общий объем рынка составил около 128−130 млрд руб.