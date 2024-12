Российский рынок товаров для дома и ремонта увеличится на 21% по итогам года

По итогам 2024 года объем российского рынка DIY (do it yourself, сделай сам; включает строительные и отделочные материалы, товары для дома) составит 8,2 трлн руб., что на 21% больше показателя прошлого года. Такой прогноз озвучили в консалтинговой компании IBC Real Estate, его публикуют «Ведомости».

Онлайн-продажи в секторе DIY растут «чуть быстрее», чем рынок в целом. Аналитики считают, что сегмент увеличится на 23% год к году — до 911 млрд руб.

За год доля онлайн-покупок выросла на 0,2 процентных пункта (п. п.) до 11,1% (с учетом суммы транзакций через интернет-каналы). Как говорится в исследовании, потребители по-прежнему чаще покупают в интернет-магазинах ретейлеров DIY-сектора (на них приходится порядка 60% онлайн-продаж), нежели на маркетплейсах (40%).

По словам руководителя отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка сети «Лемана про» (бывшие гипермаркеты Leroy Merlin в России) Екатерины Жмуровой, доля онлайн-продаж товаров для дома и ремонта превышает 30%, а в ближайшие 2−3 года преодолеет порог в 50%. Сейчас темпы роста онлайн-продаж вдвое опережают офлайн, добавила эксперт.

В OBI онлайн-продажи увеличились на 110% год к году, а доля e-commerce в DIY — на 5 п. п., до 20%, рассказал изданию руководитель отдела электронной коммерции сети Никита Губарев. Абсолютные показатели он не привел.

Выручка онлайн-магазинов «Всеинструменты.ру» в уходящем году может составить 165−170 млрд руб. (без учета НДС). Прогноз на 25% выше, чем результат за 2023 год, уточнил представитель компании. Он подчеркнул, что доля онлайн-продаж компании «исторически» составляет 95−96% и в последние годы остается на этом же уровне.

По данным IBC Real Estate, через маркетплейсы покупатели обычно приобретают товары для дома и мелкий инвентарь для ремонта. Однако в последнее время наблюдается тенденция к покупке крупногабаритных и дорогих DIY-товаров. Такую тенденцию подтверждает представитель OBI.

В целом продажи товаров категории DIY на маркетплейсах также растут. В частности, в Wildberries по итогам года ожидают почти двукратный рост продаж в этой категории. В Ozon спрос увеличился на 84% в деньгах и 74% в штуках. В компании объясняют такую динамику увеличением количества поставщиков и расширением ассортимента.

В ноябре аналитики Infoline представили схожий прогноз. Они ожидают увеличение объема рынка на 19%, до 8,1 трлн руб. относительно прошлого года.