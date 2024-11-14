Объем российского рынка товаров для дома превысит 8 трлн рублей в 2024 году

К концу 2024 года объем российского DIY-рынка, включая мебель, продукцию для дома и сада и товары для ремонта, вырастет почти на 18,8% и превысит 8 трлн руб. Таков прогноз аналитиков Infoline, его публикует «Коммерсантъ».

В 2018−2023 годах среднегодовой темп прироста в этом сегменте фиксировался на уровне 8,3%. В ближайшие четыре года показатель ожидается на уровне 16−17% в год. К 2028-му оборот всего рынка может составить 14,7 трлн руб., подсчитали аналитики.

Данные «Платформы ОФД» показывают, что за первые десять месяцев 2024 года медианная цена товаров для строительства и ремонта увеличилась на 11% год к году и составила 9,45 тыс. руб. При этом количество продаж сократилось на 4%.

По прогнозам Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), в текущем году объем мебельного рынка составит около 700 млрд руб. Производство в денежном выражении вырастет на 20%, а в натуральном — на 14%. Прогнозируемые показатели ниже, чем годом ранее (25% и 33,7% соответственно).

Генеральный директор и основатель Fine Design Group Александра Хлопушина отметила, что в компании ожидают роста продаж на 25% по итогам года. При этом эксперт признаёт, что снижение спроса на жилье и повышение ключевой ставки ЦБ могут негативно сказаться на рынке товаров для дома в следующем году.

По мнению руководителя отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Лемана Про» Екатерины Жмуровой, основным драйвером роста сегмента стало индивидуальное жилищное строительство, требующее больше материалов, чем стагнирующее индустриальное домостроение, которое обычно выступало двигателем DIY-рынка.

Жмурова прогнозирует рост рынка товаров для домашнего хозяйства и строительства в сегменте B2C на 14% по итогам года, до 3,2 трлн руб. Оборот B2В, по ее мнению, может достичь 5,3 трлн руб.

В июле аналитики ВЦИОМ выяснили, что около половины домохозяйств (46%) планируют в этом году проводить ремонт или строительные работы. В том числе 33% его уже начали.