Коды «Честного знака» заметили на «Садоводе»

Код маркировки «Честного знака» для любого неоригинального или опасного товара можно купить в Москве максимум за 15 руб. Например, марки на парфюмерию можно приобрести на некоторых онлайн-площадках и на «Садоводе», по ним продукция неизвестного происхождения продолжает обращаться на рынке, сообщают «Известия».

Журналисты редакции связались с несколькими компаниями, предлагающими аутсорсинговые услуги и по факту предлагающими регистрацию в системе «Честный знак». Код маркировки стоит у них от 3 до 15 руб. в зависимости от объема партии. Если у предпринимателя нет разрешительных документов, сертификата или декларации, их предложили оформить за 13,5 тыс. руб.

Система маркировки должна была очистить рынок от нелегальной продукции, с которой предприниматели не уплачивают налог, а также сократить количество контрафактных товаров, то есть подделки. Например, в обувной отрасли доля легального рынка выросла на 18%, а продажи контрафакта сократились на 71%. В легкой промышленности объем реализации фальсификата уменьшилась на 36%, в парфюмерии — на 43%.

Власти предлагают усилить контроль, проверяя разрешительные документы производителей обуви, парфюмерии, шин и воды — сертификаты и декларации, подтверждающие соответствие нормам.

Однако эксперты предупреждают, что полностью искоренить подделки сложно, поскольку система не контролирует оригинальность товаров и может использоваться злоумышленниками для обхода правил.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минпромторгу в координации с другими ведомствами и оператором системы маркировки «Честный знак» — компанией ЦРПТ — принять меры по пресечению нелегальной торговли кодами маркировки.