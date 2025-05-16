Доля заказов готовой еды с платной доставкой растет

Доля заказов готовых блюд из ресторанов с платной доставкой увеличилась в апреле до 15%. Это почти в 1,5 раза больше по отношению к тому же месяцу прошлого года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса доставки «Чиббис».

В апреле 2025 года средняя стоимость доставки по России составила 145 руб. — это около 9% от средней суммы заказанных блюд. В апреле 2024 года она составляла 130 руб., или 10% от чека.

Сервис «Достаевский» ввел платную доставку в декабре 2024 года из-за «существенного роста стоимости логистики». Но платная доставка компенсирует лишь 40% затрат на нее. В сервисе FoodBand отметили, что стоимость «долгое время минимальна» и зависит от суммы заказа.

В то же время в России чаще стали оформлять заказы готовой еды с услугой самовывоза. По данным «Чиббиса», в апреле 2025 г. доля таких заказов составила 5% от общего числа, что вдвое больше, чем годом ранее. При самовывозе клиентам не нужно оплачивать доставку или добирать заказ до необходимой суммы, а также закладывать время на ожидание курьера.

Сам рынок доставки готовой еды из ресторанов быстро растет. По оценке «РБК исследования рынков», в 2024 году он увеличился на 30,3% к предыдущему году до 648,7 млрд руб. По данным «Купер», сегмент готовой еды в России растет быстрее доставки из ресторанов.