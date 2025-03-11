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11.03.2025 в 08:05

Рынок онлайн-торговли вырос на 37%

AliExpress и «Ситилинк» покинули топ-10

По итогам прошлого года российский рынок онлайн-торговли вырос на 37% и достиг 11,3 трлн руб. Он составил 20% от всех розничных продаж в стране, следует из данных рейтинга Infoline Retail Russia Top-100.

Маркетплейсы Wildberries и Ozon укрепили свое доминирование. К началу 2025 года их совокупная доля рынка составила 56,7%. Первая десятка компаний заняла 81% от общего объема рынка. Значительный рост онлайн продаж показала также X5 Group, поднявшись на шестое место и увеличив продажи на 67%. В десятку лидеров вошла и Lamoda.

Infoline

При этом, за исключением группы «М.Видео-Эльдорадо», практически все участники топ-10 продемонстрировали замедление темпов роста. AliExpress и «Ситилинк» также столкнулись со снижением объемов продаж в 2024 году и выбыли из топ-10.

Рынок трансграничной торговли по итогам года сократился на 21% — до 250 млрд руб. Падение связано со снижением порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Кроме того, падение усилила ситуация с валютными курсами.

В 2025 году эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка онлайн-торговли на 32% — до 14,9 трлн руб. Драйверами роста станут развитие онлайн-торговли в малых городах, рассрочка и расширение рекламных услуг.

Ранее сообщалось, что в 2024 году общий объем продаж на российском рынке e-grocery (онлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости) впервые превысил 1 трлн руб. Объем продаж за год вырос на 44%.

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