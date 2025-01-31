Объем продаж на рынке e-grocery вырос на 44%

В 2024 году общий объем продаж на российском рынке e-grocery (онлайн-торговля продуктами питания и товарами первой необходимости) впервые превысил 1 трлн руб. Объем продаж за год вырос на 44%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Data Insight.

Так, рынок составил 1,2 трлн руб., увеличившись с 824 млрд в 2023 году. Число заказов достигло 788 млн, что на 33% больше, чем в 2023 году. При этом темпы роста в течение года постепенно снижались.

По оценке «Infoline-аналитики», совокупный объем онлайн-продаж продовольственных товаров (с учетом маркетплейсов, но без учета продаж алкоголя по модели покупки онлайн с самовывозом) вырос за год на 40% - с 918 млрд руб. в 2023 году почти до 1,3 трлн руб. в 2024 году.

По подсчетам Nielsen, онлайн-рынок FMCG (товаров повседневного спроса) растет на уровне 35% год к году. Особенно активно онлайн-продажи развиваются в регионах, где в 2024 году зафиксирован рост на уровне 40%.

Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова отмечает, что на снижение темпов роста к концу года повлияли высокая стоимость услуг доставки и дефицит курьеров. При этом темпы роста во многом поддерживались за счет промоакций игроков рынка, благодаря которым онлайн-заказ мог стать привлекательнее традиционной покупки.

В рейтинге E-grocery Russia Top от Infoline первое место занял «Самокат» с ростом продаж год к году на 70,7% до 182,7 млрд руб. На втором месте оказался «Купер» (+45,1% до 153,6 млрд руб.), на третьем — X5 Group (149,7 млрд руб., +67,8%). Четвертую позицию рейтинга занимал «Вкусвилл» с онлайн-оборотом 135,4 млрд руб. (+40,5%). Пятое место заняли «Яндекс лавка» и «Яндекс маркет» с суммарным объемом продаж в 95,4 млрд руб., что на 60% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее сообщалось, что совокупный оборот десяти крупных продуктовых ретейлеров увеличился за девять месяцев 2024 года на 24%, до 7,9 трлн руб. Текущее увеличение связано с ростом продуктовой инфляции, которая к третьему кварталу этого года в годовом выражении составила 9,5%.