13.03.2026 в 06:50

Рынок офлайн-развлечений в крупных городах продолжает расти

Поддерживает рынок концертов и спектаклей внутренний туризм

Рынок офлайн-мероприятий в крупнейших городах России продолжает расти. По прогнозам аналитиков, в 2026 году его объем может составить 165 млрд руб. Речь идет о концертах, спектаклях, выставках, музеях и других событиях, не включая кино и спортивные мероприятия. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства Onside.

Большая часть рынка приходится на Москву и Санкт-Петербург — почти 70%. Еще около 22,5% занимают другие города-миллионники, а на города с населением до миллиона человек приходится около 8% рынка.

Почти половину всех событий составляют концерты (45%), спектакли занимают порядка трети рынка (31,4%), мероприятия для детей — 11,5%. На стендап-шоу приходится 6% событий, на выставки —3,1%, а спектакли-шоу — 2,6%. Доля фестивалей минимальна и составляет 0,2% от общего числа зарегистрированных мероприятий.

Эксперты считают, что росту рынка будет способствовать открытие новых площадок в Москве и Санкт-Петербурге, а также развитие внутреннего туризма. Все больше людей совмещают поездки по стране с посещением концертов, спектаклей и выставок.

При этом во многих городах сохраняется проблема нехватки современных площадок. Особенно не хватает залов средней вместимости — примерно на 1−3 тысячи зрителей. Из-за этого спрос на мероприятия растет быстрее, чем возможности для их проведения.

По данным OKS Labs by Okkam, «Яндекс Афиши» и Kassir.ru, в 2025 году рынок офлайн-развлечений в России увеличился на 28%, до 306 млрд руб. В 2024 году рост составил 27%. Основной драйвер — повышение цен.

