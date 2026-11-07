«Алроса» впервые добыла редчайший голубой алмаз

«Алроса» впервые обнаружила на территории России природный голубой алмаз ювелирного качества. Кристалл весом 2,74 карата добыли в Якутии. Подобные камни относятся к числу наиболее редких разновидностей алмазов в мире, сообщили в компании.



Найденный кристалл относится к типу IIb. Его голубой цвет обусловлен присутствием бора в структуре минерала: атомы этого элемента замещают атомы углерода в кристаллической решетке. Еще одной особенностью алмаза стала высокая чистота, специалисты не обнаружили в нем внутренних включений.



Сейчас компания завершает огранку драгоценного камня. Презентация готового бриллианта запланирована на конец ноября.



В компании находку назвали значимым событием для отечественной алмазной отрасли, поскольку она может оказаться единичной. Помимо коммерческой ценности, обнаружение алмаза представляет интерес для геологической науки. Находка подтвердила присутствие редких борсодержащих кристаллов типа IIb в Якутии и позволит исследовать условия формирования подобных минералов в недрах Земли.



Голубые алмазы считаются одними из самых редких и дорогих цветных драгоценных камней. Они встречаются даже реже розовых и представляют особый интерес для коллекционеров и ювелирного рынка. Среди наиболее известных голубых алмазов — Hope Diamond весом 45,52 карата, который хранится в Смитсоновском институте в США, и Oppenheimer Blue массой 14,62 карата. Последний в 2016 году продали на аукционе Christie's за $57,5 млн. Еще один рекордсмен — De Beers Cullinan Blue весом 15,10 карата. В 2022 году он ушел с торгов Sotheby's за $57,5 млн. На этом фоне российская находка «Алроса» может привлечь внимание международного ювелирного рынка, хотя ее окончательная стоимость будет зависеть от характеристик бриллианта после огранки.