Рынок кормов для животных продолжает рост

Потребление кормов для кошек и собак в этом году может достигнуть 1,4 млн тонн, прибавив 5,1% год к году. Более половины сегмента в денежном выражении занимают суперпремиальные бренды, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы Strategy Partners.

В денежном выражении оборот российского рынка кормов для питомцев в 2024 году достиг 564 млрд руб. Из них только 129 млрд руб. пришлись на продукцию экономкласса. Категория суперпремиум оценивается в 313 млрд руб., показав средний прирост на 20,8%.

В 2025 году россияне будут содержать дома 79,5 млн животных, на 3,3% больше чем годом ранее. Из них 53,4 млн — кошки, 26,1 млн — собаки. К 2034 году совокупная популяция питомцев может увеличиться еще на 33%.

По данным «Нильсен», натуральные продажи кормов для кошек с марта 2024 года по февраль 2025 года выросли на 5,9% к предыдущим 12 месяцам, для собак — на 11,8%.

Эксперты связывают развитие рынка как с увеличением проникновения промышленных кормов, так и с ростом популяции питомцев. Заводить их граждан подталкивает одинокое проживание в крупных городах. Кроме того, российские корма востребованы в странах ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что расходы жителей России на ветеринарные услуги увеличились в прошлом году на 16,4% и составили в денежном выражении 49,6 млрд руб.