Россияне потратили на лечение питомцев почти 50 млрд рублей

Расходы жителей России на ветеринарные услуги увеличились в прошлом году на 16,4% и составили в денежном выражении 49,6 млрд руб. Рост трат вызван увеличением стоимости таких услуг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные T-Data.

Количество оказанных ветуслуг за год выросло только на 2%. По данным Росстата, на конец года в среднем осмотр животных обходился в 600 руб. — рост на 16,5% к тому же периоду 2023 года. Средняя цена прививки выросла на 11% до 1,5 тыс. руб.

Аналитики объясняют, что к подорожанию ветуслуг привел дефицит импортной продукции — это стало причиной активного роста цен в 2022−2024 годах на лекарства, вакцины и реагенты для ветеринарии. Однако, цены выросли и на отечественные препараты, что связан с введением обязательной маркировки ветеринарных лекарств с 1 октября 2024 года.

Совладелец сети «Четыре лапы» Дмитрий Цыпин связывает стабильный рост спроса на ветеринарные услуги с увеличением количества домашних питомцев в семьях и «ростом осознанности» их владельцев.

Ранее сообщалось, что в офисах 19% компаний живут рыбки, кошки и другие домашние животные. Каждый девятый работодатель заводит их целенаправленно.