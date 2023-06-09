Рынок инфлюенс-маркетинга вырастет на 25-35% по итогам 2023 года

Рынок инфлюенс-маркетинга ожидает рост на 25%-35% по итогам 2023 года, сообщает Forbes со ссылкой на компанию Smart Ranking. В 2022 году он просел всего на 5% — суммарная годовая выручка 20 крупнейших представителей рынка упала с 8,4 млрд рублей до 8 млрд руб., подсчитали аналитики.

Минимизировать потери блогерам удалось благодаря притоку новых рекламодателей, которые лишились многих площадок для размещения с марта 2022 года. Среди них — Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), TikTok, YouTube и рекламная сеть Google.

Изменились предпочтения рекламодателей. Компании стали ценить универсальных блогеров, которые могут работать с разной аудиторией, например ориентироваться на семьи и молодежь. До прошлого года бренды, как правило, выбирали несколько нишевых инфлюенсеров с разными аудиториями.

Также компании делают выбор в пользу универсальной интеграции, хотя ранее предпочитали несколько рекламных кампаний с разными креативами. К 2023 году снизился спрос на имиджевую рекламу с известными актёрами и медийными лицами. При уменьшенных бюджетах 90−95% брендов предпочитают интеграции, которые привлекают покупателей и окупают себя.

Переход на новые платформы также помогли устоять рынку. После блокировки запрещённых соцсетей блогеры перешли в Telegram и VK. По подсчётам Smart Ranking, месячная аудитория Telegram за прошедший год выросла практически вдвое — с 25,5 млн до 48,8 млн пользователей, а VK — на 10%, с 72 млн до 79,5 млн. Однако в новых реалиях блогерам приходится развивать минимум по три площадки сразу, что добавляет работы. Для этого нужно создавать больше контента и изучать особенности продвижения каждой, говорят аналитики.

Также стало сложнее донести продукт до аудитории, поскольку сказывается снижение платёжеспособности населения. Пользователи стали медленнее принимать решения о покупке. До 2022 года подписчик принимал решение приобрести товар после третьей рекламной публикации блогера, то сейчас — после шести или восьми, говорят Smart Ranking. В итоге блогеры делают в два раза больше постов для заработка той же суммы, что и в 2021 году.

Чем больше рекламных интеграций — тем больше «баннерная слепота», утверждает операционный директор агентства Perfluence Евгения Казакова. Охваты постов в Telegram уже снизились примерно на 10−15%, говорят в Smart Ranking. Однако эксперты называют тренд «некритичным». Выделиться можно, если выбирать каналы с небольшим количеством рекламы и проводить необычные интеграции.

Ранее сообщалось, что доходы большинства российских блогеров в первом квартале 2023 года снова продемонстрировали рост. Так, физлица (до 95% всех русскоязычных блогеров) зарабатывали за месяц в среднем 15,8 тыс. руб. Но у инфлюенсеров с оформленным статусом индивидуального предпринимателя (доля 0,5−1% от всех блогеров), напротив, зафиксировано падение доходов. Средний заработок у них достигает 206,7 тыс. руб. в месяц, за январь-март 2023 года их среднемесячные доходы сократились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 49% — по сравнению с 2021 годом.