Рынок диджитал-маркетинга может сократиться на 3% в 2026 году

Российский рынок цифровых и маркетинговых услуг по итогам 2026 года может сократиться на 1−3% либо остаться на уровне прошлого года. Негативная динамика сохраняется второй год подряд: в 2025 году рынок вырос всего на 8,7%, до 464 млрд руб., после роста на 29% годом ранее. Участники рынка связывают замедление с сокращением расходов бизнеса и государства на диджитал-услуги, сообщает «Коммаерсант» со ссылкой на данные «Рейтинга Рунета».

Сильнее всего расходы снижаются в госсекторе. В 2025 году государственные структуры и сервисы потратили на услуги сторонних подрядчиков на 23% меньше, чем годом ранее. В первом полугодии 2026 года количество закупок по 223-ФЗ выросло в 2,4 раза, до 8,7 тыс., однако средняя стоимость контракта снизилась на 31% — с 6,35 млн до 4,38 млн руб. По оценке экспертов, увеличение числа тендеров связано прежде всего с ростом мелких и средних закупок.

В коммерческом сегменте рынок скорее стагнирует, а компании перераспределяют бюджеты в пользу инструментов с более понятной отдачей. Спрос снижается на брендинг, креативные стратегии, сложные спецпроекты и работу с крупными блогерами: объем закупок инфлюенс-маркетинга у миллионников сократился на 15−20%. Среди основных причин участники рынка называют высокую ключевую ставку, снижение маржинальности бизнеса и изменение потребительского спроса.

Дополнительное давление на агентства оказывают задержки платежей и переносы ранее согласованных проектов. В сегменте SMM и контентного продвижения некоторые компании фиксируют падение бюджетов на 20−30% год к году, а отсрочки на 60−90 дней и переход на постоплату становятся более распространенными. В госсекторе сокращение закупок связывают также с переводом коммуникаций на собственные площадки и госпаблики.

Участники рынка рассчитывали на рост государственного спроса в связи с выборами в Госдуму, которые пройдут в сентябре, однако пока этот фактор не смог переломить негативную динамику. По оценкам экспертов, рекламные бюджеты политических организаций в 2026 году примерно в десять раз ниже уровня 2024 года.

По данным Workspace, в 2025 году суммарные обороты агентств интернет-маркетинга и рекламы в России увеличились на 1% год к году. Обороты студий цифрового дизайна остались на прежнем уровне, агентств видеопродакшена упали на 17%.