Сегмент маркетинга и рекламы вырос в 2025 году в России всего на 1%

В 2025 году суммарные обороты агентств интернет-маркетинга и рекламы в России увеличились на 1% год к году. Обороты студий цифрового дизайна остались на прежнем уровне, агентств видеопродакшена упали на 17%. Таковы данные исследования Workspace. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Многие другие направления выросли: разработка сайтов — на 26%, SMM — на 16%, мобильная разработка — на 14%, поисковое продвижение — на 12%.

Авторы исследования говорят, что крупные заказчики все чаще предпочитают создание инхаус-команд работе с внешними подрядчиками. Интеграция искусственного интеллекта в производственные процессы перестала быть конкурентным преимуществом. Скорость и измеримость результатов превратились в один из важнейших критериев при выборе стратегий развития.

Демонстрировать устойчивый рост в ближайшие годы будут агентства, которые быстро адаптируются к новым обстоятельствам, обладают отраслевой экспертизой и умеют эффективно считать экономику заказчиков.

Сергей Бесшабашнов, основатель Workspace: Мы постепенно переходим от рынка исполнителей к рынку бизнес-партнеров. Заказчикам уже недостаточно получить качественный сайт, рекламную кампанию или видеоролик — они ожидают понятного влияния этих проектов на выручку, прибыль и другие ключевые показатели бизнеса. Именно поэтому на первый план вышли аналитика, экспертиза в конкретных отраслях и способность агентства разделять с заказчиком ответственность за результат. На этом фоне замедление роста отдельных сегментов выглядит не кризисом, а закономерным этапом взросления всей индустрии.

В выборку вошли 1 872 агентства, оказывающих различные диджитал-услуги.