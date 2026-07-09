Рынок диджитал-рекламы Европы вырос до €131 млрд

Европейский рынок цифровой рекламы в 2025 году вырос на 10,5%, достигнув €131,1 млрд. Несмотря на слабый экономический рост и геополитическую нестабильность, рекламодатели продолжили увеличивать инвестиции в диджитал, прежде всего в видеоформаты и ретейл-медиа. Такие данные содержатся в исследовании IAB Europe AdEx Benchmark 2025, охватившем 30 рынков.

Самыми быстрорастущими сегментами стали видеореклама, размещаемая внутри социальных платформ (+25,7%), видеореклама в целом (+19,6%, до €34 млрд) и реклама в социальных сетях (+19,2%, до €35,5 млрд).

Впервые видеоформаты заняли более половины всех рекламных инвестиций. Ретейл-медиа также укрепила позиции: объем этого сегмента вырос на 16,7%, до €13,3 млрд, а его доля превысила 10% всех диджитал-бюджетов.

Традиционные каналы продолжают расти, но уже уступают новым форматам. Дисплей-реклама прибавила 12,5%, платный поиск — 8,8%, а классифайды — 6,5%. По мнению аналитиков, рынок все больше смещается от классических рекламных размещений к инструментам, напрямую связанным с продажами и измеримым бизнес-результатом.

Наиболее стабильный рост показали зрелые рынки Западной Европы — Испания, Франция, Италия и Нидерланды, где расходы на диджитал -рекламу увеличились примерно на 10%.

По оценке IAB Europe, ключевым трендом рынка становится сближение контента и коммерции: видео и ретейл-медиа постепенно превращаются в основные точки роста европейской рекламной индустрии.