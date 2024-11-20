Rutube запустит свой ТВ-канал

Сервис Rutube, принадлежащий холдингу «Газпром-медиа», запускает собственный телеканал. На Rutube TV будет транслироваться информационно-развлекательный контент, в частности, шоу, игры и конкурсы, фильмы и сериалы, а также новости. Об этом сообщают «Ведомости».

Сервис уже получил лицензию Роскомнадзора на вещание телеканала с 1 декабря. Его бета-версия уже доступна на самом видеохостинге. Сейчас Rutube ведет переговоры с операторами платного ТВ о включении своего телеканала в их пакеты.

Представитель компании рассказал, что основу сетки канала составит блогерский контент, в частности оригинальные шоу платформы — Muzloft, «Злые языки», «Родное», «Почетный гражданин», «Маленькие герои». Целевая аудитория проекта — зрители в возрасте 25−33 лет.

В самом сервисе рассчитывают, что запуск телеканала расширит присутствие контента Rutube в медиа и «откроет новые возможности для продвижения его бренда». Кроме того, расширятся возможности продвижения у авторов контента, поскольку проекты наиболее популярных и активных блогеров будут попадать и на телеканал.

Эксперты отмечают, что запуск своего канала преследует цель по расширению аудиторного охвата за счет телезрителей. Однако ставка исключительно на блогерский контента вряд ли может дать заметный аудиторный эффект — телезрителям преимущественно интересны фильмы, сериалы, анимация и познавательный контент.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что семь из десяти жителей столицы смотрят ТВ-каналы с различной периодичностью и на разных устройствах. Народный рейтинг наиболее узнаваемых телеканалов, освещающих жизнь в столице, возглавила «Москва 24».