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07.04.2025 в 08:00

Rutube в Турции заблокировали из-за рекламы ставок

При этом в самом сервисе никаких предписаний не получали

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В Турции заблокировали доступ к Rutube по решению Управления информационных технологий и связи. Причиной стало содержание рекламы нелегальных азартных игр, сообщает ТАСС.

Такая информация содержится и на сайте регулятора в разделе проверки заблокированных ресурсов. Сообщение сопровождается выдержками из статей УК Турции, касающихся борьбы с финансированием терроризма, организации азартных игр, тотализаторов.

Однако в самом Rutube заявили РБК, что не получали официальных запросов от Турции, связанных с размещением противоправного контента и рекламой азартных игр. В сервисе добавили, что на платформе запрещено размещение рекламы азартных игр, а также всех продуктов и услуг, которые могут быть с ними связаны.

Ранее в Канаде появилась идея заблокировать Pornhub для американских пользователей. Таким образом Канада решила выразить протест против поглощения США.

Rutube
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