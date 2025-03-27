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27.03.2025 в 08:00

Pornhub может закрыть доступ для американцев

Таким образом сервис решил бороться с политикой Трампа

В Канаде появилась идея заблокировать Pornhub для американских пользователей. Таким образом Канада решила выразить протест против поглощения США, пишет The Independent.

Идея заблокировать американцам доступ к Pornhub принадлежит комику из Торонто Мэтью Пужицкому. Он высказал ее в интервью New York Post, назвав эту меру «канадской ядерной бомбой». «Если Канада сможет запретить Pornhub в Штатах, мы выиграем торговую войну», — заявил тогда он.

Сейчас запущена петиция, призывающая канадское правительство ограничить доступ к Pornhub для пользователей из США. На данный момент ее подписали более тысячи человек.

При этом ограничения на порнографию уже введены в 17 штатах США. Они ввели законы, обязывающие порносайты проверять возраст пользователей по удостоверению личности. В ответ Pornhub заблокировал доступ к своему контенту в штатах, где введены ограничения.

Эксперты утверждают, что ограничение доступа к таким сайтам, как Pornhub, подрывает защиту свободы слова и нарушает права на частную жизнь, а пользователи могут просто уйти на другие порталы.

Напомним, летом прошлого года MindGeek, которая владеет Pornhub, провела корпоративный ребрендинг и сменила название на Aylo. Решение было связано с потребностью в новом старте и новой приверженности инновациям, разнообразному и инклюзивному контенту для взрослых, а также безопасности.

Pornhub
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