Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Виктор Донюков
Дарья Башвинова
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.06.2026 в 06:10

Rutube построит свой ЦОД

Свой дата-центр под Санкт-Петербургом обойдется в 5–7 млрд рублей с оборудованием

2

Rutube к концу 2026 года начнет стройку собственного дата-центра в Ленинградской области. Эксперты оценивают, что сам ЦОД на 3 МВт может стоить 1,4−2,2 млрд руб, а вместе с серверами — 5−7 млрд. Об этом сообщают «Ведомости».

Сейчас Rutube арендует мощности под свои 7 тыс. серверов и 380 CDN-точек. Но для растущей аудитории (больше 20 млн человек в день) этого мало. Свой ЦОД даст больше вычислительных мощностей для хранения видео, развития ИИ и машинного обучения.

Вводная мощность нового дата-центра составит не менее 3 МВт. На первом этапе в нем планируется разместить более 160 стоек и свыше 2 тыс. серверов. Для оснащения объекта предполагается использовать импортозамещенное серверное оборудование.

Запустить ЦОД планируют в 2028 году.

Ввод ЦОД в эксплуатацию позволит видеоконтенту запускаться быстрее и в лучшем качестве. Кроме того, сервис перестанет переплачивать коммерческим ЦОДам за хранение терабайтов видео. Однако полностью от аренды отказываться не планируется.

Ранее руководитель холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров рассказал, что Rutube не считается альтернативой YouTube, т. к. контент на платформах различается.

Rutube ЦОД
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Телеком
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.