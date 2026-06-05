Rutube построит свой ЦОД

Rutube к концу 2026 года начнет стройку собственного дата-центра в Ленинградской области. Эксперты оценивают, что сам ЦОД на 3 МВт может стоить 1,4−2,2 млрд руб, а вместе с серверами — 5−7 млрд. Об этом сообщают «Ведомости».

Сейчас Rutube арендует мощности под свои 7 тыс. серверов и 380 CDN-точек. Но для растущей аудитории (больше 20 млн человек в день) этого мало. Свой ЦОД даст больше вычислительных мощностей для хранения видео, развития ИИ и машинного обучения.

Вводная мощность нового дата-центра составит не менее 3 МВт. На первом этапе в нем планируется разместить более 160 стоек и свыше 2 тыс. серверов. Для оснащения объекта предполагается использовать импортозамещенное серверное оборудование.

Запустить ЦОД планируют в 2028 году.

Ввод ЦОД в эксплуатацию позволит видеоконтенту запускаться быстрее и в лучшем качестве. Кроме того, сервис перестанет переплачивать коммерческим ЦОДам за хранение терабайтов видео. Однако полностью от аренды отказываться не планируется.

Ранее руководитель холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров рассказал, что Rutube не считается альтернативой YouTube, т. к. контент на платформах различается.