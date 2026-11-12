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12.11.2026 в 10:00

RUTUBE представил собственную рекламную платформу

Через площадку проходит более 70% прямых рекламных размещений видеосервиса

RUTUBE объявил на НРФ'10 о запуске рекламной платформы RUTUBE Ads, созданной на базе собственных технологий видеосервиса. Она объединяет инструменты управления рекламой, таргетинга и аналитики, а также использует машинное обучение для оптимизации кампаний.

Платформа учитывает контентные предпочтения пользователей, историю просмотра и характеристики аудитории. Рекламодатели могут настраивать показы и ограничивать частоту контакта с рекламой на разных устройствах одного пользователя.

RUTUBE Ads работает с рекламным инвентарем видеосервиса в веб-версии, мобильных приложениях и на Smart TV. Платформа также интегрирована с внешними системами верификации и аналитики, данные из которых доступны в рекламном кабинете.

По словам генерального директора «ГПМ Проекты» Сергея Стамболцяна, на собственную платформу уже переведено более 70% прямых рекламных размещений RUTUBE. Средняя месячная аудитория видеосервиса превышает 80 млн пользователей, уточнили в компании.

В 2027 году RUTUBE планирует развивать на базе RUTUBE Ads новые рекламные продукты. Технологии платформы также смогут использовать владельцы приложений, производители устройств и разработчики операционных систем Smart TV.

В августе RUTUBE запустил ML-модель для категоризации видео по стандарту IAB. В компании утверждали, что модель анализирует видео, аудио и текст и определяет тематику контента с точностью свыше 93%.

Rutube Рекламная платформа
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