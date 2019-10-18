«Руститанинвест» приобрела группу издательств «Российский учебник»

Новым собственником ООО «Корпорация «Российский учебник» стало ООО «Руститанинвест». «Эксмо-АСТ» продала своё подразделение, специализирующееся на выпуске специальной учебной литературы, за 6 млрд рублей, сообщает РБК.

Президент «Эксмо-Аст» Олег Новиков и гендиректор «Российского учебника» Александр Брычкин подтвердили факт сделки.

О предстоящей продаже «Российского учебника» президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков объявил накануне. Он сообщил, что не хочет работать в ситуации, когда «нет ни прозрачности, ни предсказуемости», и довольно сложно прогнозировать развитие бизнеса. Он имел в виду новый федеральный перечень учебников, который был утвержден Минпросвещения в декабре 2018 года и в который не вошла половина из ранее присутствовавших там изданий «Российского учебника». При этом в Новиков уточнял, что в 2018 году выручка «Эксмо-АСТ» от издания учебной литературы составила 6,25 млрд руб., в 2019 году она из-за исключения книг «Российского учебника» из федерального перечня выручка снизится «приблизительно на 5%».



Компания «Руститанинвест» была создана в конце 2018 года, её возглавляет Алексей Кисин, ему же принадлежат 99% компании. До 2017 года Кисин был директором телевизионного продакшна «Красный квадрат», принадлежащего Аркадию Ротенбергу. В 2013 году Аркадий Ротенберг стал совладельцем издательства «Просвещение» — старейшего игрока на рынке школьных учебников.

С 2014 года между издателями учебников начались споры о федеральном перечне учебников, в соответсвии с которым школы закупают учебную литературу. В последнем списке, составленном Минпросвещения, доля издательства «Просвещение» выросла с 35 до 53%, а издательского дома «Российский учебник» — сократилась с 46 до 26%. Структуры «Эксмо-АСТ» сейчас судятся с Минпросвещения.

Общий объем рынка школьных учебников оценивается в 25,3 миллиарда рублей. Из них 17,7 млрд — выручка «Просвещения», а 6,3 млрд — «Российского учебника». С учетом совершившийся покупки доля компаний, близких к Ротенбергу, составит почти 100% рынка школьной учебной литературы в стране.