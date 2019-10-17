«Эксмо-АСТ» задумала продать «Российский учебник»

«Эксмо-АСТ» хочет продать подразделение, которое специализируется на выпуске специальной учебной литературы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента издательства Олега Новикова. Издательская группа просит за «Учебник» 6,25 млрд рублей.

Как показали итоги 2018 года, лидером российского рынка учебной литературы стало издательство «Просвещение», завоевавшее 42% рынка, на долю «Эксмо-АСТ» пришлось 30%, а еще около 18% поделили между собой небольшие издательства. «Эксмо появилось на рынке учебников в 2014 году, после покупки издательств «Дрофа и «Вентана-Граф». В 2017 году на их базе появилась корпорация «Российский учебник».

За пять лет выручка издательства выросла на 38% до 6,25 млрд рублей в год. Новиков заявил, что продажа учебников является хорошим бизнесом, поскольку 50% оборота этого рынка — это государственный заказ. Но из-за действий регулятора и изменения его позиций из этой отрасли ушло понимание дальнейшего вектора развития бизнеса и его перспектив.

Например, в декабре Министерство просвещения исключило из федерального перечня учебников почти половину изданий «Российского учебника», а это почти 250 книг. «Эксмо-АСТ» решила переключиться на печать коммерческих книг.

Новиков ищет покупателей на «Российский учебник» после судебных тяжб «Просвещения» и входящей в «Эксмо-АСТ» «Вентаны-Графа». «Просвещение» требовало от оппонента 3,7 млрд рублей за использование знака «Федеральный государственный образовательный стандарт».