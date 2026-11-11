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11.11.2026 в 15:30

Госдума одобрила в первом чтении эксперимент по онлайн-продаже вина через «Почту России»

В Минцифры оценили серый рынок доставки алкоголя в 30–50 млрд рублей

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о дистанционной продаже российского вина через сайт «Почты России». Эксперимент предлагается провести в Москве и Московской области. Он будет добровольным для производителей, а правительство сможет расширить территорию его проведения, пишет ТАСС.

Участвовать в проекте смогут производители вина (в том числе крепленого и игристого) из винограда, выращенного в России. Также законопроект предусматривает возможность продажи продукции из винограда, выращенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при подтверждении его происхождения.

Перечень участников будет формировать Минсельхоз, а порядок проведения эксперимента и критерии отбора утвердит правительство.

«Почта России» будет заключать договоры с производителями на хранение и доставку продукции. Контролировать соблюдение требований алкогольного законодательства и подключение почтового оператора к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) будет Росалкогольтабакконтроль.

Глава «Почты России» Михаил Волков заявил, что компания готова к эксперименту. По его словам, оператор уже проработал с Росалкогольтабакконтролем вопросы интеграции и прослеживаемости продукции, а также подготовил мощности для хранения и доставки вина. Для этого планируется использовать собственные курьерские службы.

Необходимость регулирования дистанционной торговли алкоголем в Минцифры объясняют существованием крупного нелегального рынка. Глава ведомства Максут Шадаев оценил объем серой доставки алкогольной продукции в 30−50 млрд руб. По его данным, в 2024 году по требованию Росалкогольтабакконтроля заблокировали 8 тыс. сайтов с возможностью заказать алкоголь дистанционно, в 2025-м — 25 тыс.

онлайн-продажи Почта Росси
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