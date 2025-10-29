RTVI отмечает 25-летие

RTVI исполнилось 25 лет. Медиагруппа намерена углубить взаимодействие с аудиторией через новые технологические решения. Среди приоритетов — запуск приложения, которое станет единой точкой доступа ко всем продуктам RTVI.

Компания также планирует развивать направление спецпроектов и создавать новые нишевые продукты. Цель — трансформировать RTVI из медиахолдинга в контентную среду, где журналистика сочетается с инновационными форматами и персонализированным подходом к аудитории.

RTVI — русскоязычная мультиплатформенная экосистема, объединяющая около 40 млн зрителей и читателей. Бренд RTVI включает телевизионное вещание в 177 странах, цифровые площадки и проекты в разных регионах мира. В медиагруппу входят три новостных портала, свыше 10 YouTube- и Telegram-каналов, диджитал-активы в России, США и Центральной Азии, локальные продукты в Израиле и Европе.

В юбилейный для себя год RTVI запустила новые форматы, включая новостные программы, утреннее шоу в США и документальные фильмы, провела ребрендинг и программный перезапуск эфирного вещания. Так, в апреле RTVI начала вещание в сети французского телеком-провайдера FREE.