RTVI начал вещание в сети французского телеком-провайдера FREE

Канал RTVI начал вещание в базовом пакете крупнейшего французского телеком-провайдера FREE, входящего в состав холдинга Iliad Group. В 2024 году общее количество фиксированных абонентов FREE во Франции достигло 23 млн. Об этом Sostav сообщили в RTVI.

Там отметили, что Iliad Group также представлен на рынках Польши и Италии и занимает пятое место среди крупнейших операторов фиксированной связи в Европе. Общее число абонентов группы превышает 50 млн.

Дмитрий Сурьянинов, CEO группы медиакомпаний RTVI: Запуск RTVI в сети FREE подтверждает востребованность нашего контента среди международной русскоязычной аудитории и открывает новые возможности для роста. В условиях продолжающейся турбулентности на медиарынке — сокращения присутствия российских СМИ в мире и закрытия финансируемых Америкой каналов — RTVI не только сохраняет устойчивость, но и занимает лидирующие позиции. В начале года мы успешно запустились в Швейцарии, а теперь укрепляем позиции во Франции. В ближайших планах — дальнейшая экспансия в Европе, включая расширение в Италии.

Директор глобальной дистрибуции компании Андрей Попов подчеркнул, что соглашение с FREE предоставляет RTVI выход на многомиллионную аудиторию французских телезрителей, среди которых, по оценкам, около 50 тыс. русскоязычных.

Андрей Попов, директор глобальной дистрибуции группы медиакомпаний RTVI: Это долгожданный выход на кабельное вещание во Франции, где ранее телеканал был представлен только в русскоязычных стриминговых сервисах. Мы последовательно работаем над расширением дистрибуции RTVI в Европе и удовлетворяем спрос на контент при небольшом количестве предложений на рынке для русскоязычной аудитории. С запуском на FREE RTVI получил преимущество базового пакета, что существенно увеличивает его охват и коммерческие перспективы в регионе.

В феврале канал RTVI появился в базовых пакетах крупнейшего швейцарского оператора Swisscom, что позволило значительно расширить охват русскоязычной аудитории в регионе — ее численность превышает 100 тыс. человек.