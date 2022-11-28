RTVI начал вещание в сети армянского оператора F Net Telecom

В ноябре RTVI стал доступен в сети телекоммуникационного оператора Армении — F net Telecom. Как пояснили Sostav в пресс-службе телеканала, «сделка позволит RTVI увеличить аудиторию в стране и расширить присутствие на постсоветском пространстве».

«Теперь программы RTVI станут доступны не только для тысяч русскоязычных местных зрителей, проживающих в Армении, а также для эмигрировавших в страну россиян», — отметил директор глобальной дистрибуции RTVI Андрей Попов.

Ольга Пивень, CEO группы медиакомпаний RTVI: RTVI уже более четырёх лет вещает в Армении, где около 90% жителей владеют русским языком, а с начала года в страну переехало порядка 40 тыс. россиян. Мы активно развиваем корреспондентскую сеть в стране, наши журналисты ведут прямые включения из региона и готовят репортажи. Летом 2022 года мы запустили программу «Дежурный по Еревану» о самых важных новостях Армении. Наша цель — дать возможность зрителям RTVI в регионе быть в курсе последних локальных и мировых новостей, а также смотреть наши оригинальные программы.

Компания F net Telecom основана в 2009 году. Оператор предоставляет в Армении услуги высокоскоростного интернета, трансляции кабельного телевидения, а также видеонаблюдения и умных домофонов. F net Telecom покрывает 45% сетевого вещания страны и планирует расшириться к 2025 до 100%, указали в компании.

RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке, в его состав входят телеканал, новостной сайт. RTVI вещает в 158 странах — более 350 транслирующих операторов по всему миру. Охват аудитории канала — порядка 20 млн человек. Корреспондентские точки канала расположены в 14 в городах мира: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москва, Тель-Авив, Берлин, Рига, Ереван, Бишкек, Нур-Султан, Киев, Таллин, Париж, Лондон и Вильнюс. Диджитал-редакция RTVI находится в Москве.

Ранее CEO RTVI Ольга Пивень рассказала Sostav, почему телеканал не вещает в России.