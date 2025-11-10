Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2025 в 18:10

ROSTIC’S запустил онлайн-игру в мобильном приложении «Авито»

Онлайн-игра основана на механике «Кликер»

«Авито Реклама», сеть ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S и агентство Media Instinct Group впервые разработали брендированный спецпроект с игровой механикой для продвижения заказов с доставкой — «Битва героев вкуса». Он доступен в мобильной веб-версии «Авито» и в приложении площадки.

Перед началом соревнования участникам необходимо выбрать команду: «Легендарные крылышки», «Аппетитные шеф-бургеры», «Фирменные роллы» или «Хрустящий фри». После этого аудитория может приступить к игре.

ROSTIC’S запустил онлайн-игру в мобильном приложении «Авито» ROSTIC’S запустил онлайн-игру в мобильном приложении «Авито»

Онлайн-игра основана на механике «Кликер»: пользователям необходимо совершить как можно больше нажатий на изображение баскета с крылышками ROSTIC’S на экране смартфона. Это позволяет игроку зарабатывать баллы как для персонального, так и для командного рейтингов. Обладатели максимального количества набранных очков могут побороться за ценные призы.

ROSTIC’S запустил онлайн-игру в мобильном приложении «Авито» ROSTIC’S запустил онлайн-игру в мобильном приложении «Авито»

Наталья Дубинкина, директор В2В каналов продаж и доставки ROSTIC’S:

Коллаборация с «Авито» — это наш пробный шаг к созданию первого диджитал-проекта для доставки ROSTIC’S, который объединяет геймификацию и вовлечение аудитории, чтобы сделать заказы еще более увлекательными. Проект позволит протестировать игровые вовлекающие механики для аудитории доставки и «Авито».

Ашарчук Ольга, старший менеджер по спецпроектам, Media Instinct Group:

В век быстрого контента и коротких видео сложно привлечь пользователя активностью, нестандартно рассказать о продукте и удержать внимание более чем на 60 секунд. В потоке контента мы, как аудитория, быстро принимаем решение понравилось или нет, хотим тапнуть и пройти дальше или просто свернуть окно.

В процессе создания проекта мы стремились решить несколько задач: создать вовлекающий, интерактивный проект, где в процессе игры пользователь может не только провести весело время, получить призы, но и вспомнить о любимых продуктах от ROSTIC’S и заказать доставку фирменного ролла, аппетитного шефбургера.

Попасть в соревнование можно через несколько точек входа: из историй в категории «Личные вещи» на Авито, медийных баннеров на площадке и пуш-уведомлений в приложении ROSTIC’S.

Также онлайн-игра доступна по ссылке.

Реклама
КЕХ еКоммерц ООО | https://avito.ru
erid: 2W5zFHUcM1A

Media Instinct Group Avito Rostic’s Авито Реклама кликер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Технологии
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.