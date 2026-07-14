Rostic’s выпустил комбо с персонажами «Союзмультфильма»

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s запустила комбо с игрушками по мотивам мультфильмов «Союзмультфильма». В коллекцию, приуроченную к 90-летию киностудии, вошли 12 фигурок. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Rostic’s.

В комбо представлены персонажи следующих мультфильмов: «Малыш и Карлсон» (Малыш, Карлсон), «Ну, погоди!» (Волк, Заяц), «Простоквашино» (Шарик, Матроскин), «Умка» (Умка, Тайке), «Оранжевая корова» (Зо, Муся), «Приключения Пети и Волка» (Петя, Волк). Каждая игрушка упакована в индивидуальный мини-баскет.

Любовь Рысева, руководитель локального и активационного маркетинга Rostic’s: Герои «Союзмультфильма» — это часть детства для одних и открытие для других. Классические персонажи вызывают теплые воспоминания, а новые герои мультсериалов дарят современным детям повод для улыбки и фантазии. Мы в Rostic’s гордимся, что в год 90-летия легендарной киностудии запускаем коллекцию игрушек по мотивам ее мультфильмов. Уверена, что коллекция понравится и взрослым, и детям, ведь каждый найдет в ней своего любимого героя и сможет разделить эту радость с близкими.