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14.07.2026 в 11:00

Rostic’s выпустил комбо с персонажами «Союзмультфильма»

В коллекцию вошли 12 фигурок

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s запустила комбо с игрушками по мотивам мультфильмов «Союзмультфильма». В коллекцию, приуроченную к 90-летию киностудии, вошли 12 фигурок. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Rostic’s.

В комбо представлены персонажи следующих мультфильмов: «Малыш и Карлсон» (Малыш, Карлсон), «Ну, погоди!» (Волк, Заяц), «Простоквашино» (Шарик, Матроскин), «Умка» (Умка, Тайке), «Оранжевая корова» (Зо, Муся), «Приключения Пети и Волка» (Петя, Волк). Каждая игрушка упакована в индивидуальный мини-баскет.

Любовь Рысева, руководитель локального и активационного маркетинга Rostic’s:

Герои «Союзмультфильма» — это часть детства для одних и открытие для других. Классические персонажи вызывают теплые воспоминания, а новые герои мультсериалов дарят современным детям повод для улыбки и фантазии. Мы в Rostic’s гордимся, что в год 90-летия легендарной киностудии запускаем коллекцию игрушек по мотивам ее мультфильмов. Уверена, что коллекция понравится и взрослым, и детям, ведь каждый найдет в ней своего любимого героя и сможет разделить эту радость с близкими.

Анна Герасимова, директор по продажам и лицензионному маркетингу «Союзмультфильма»:

В год нашего 90-летия мы хотим, чтобы каждый нашел в этой коллекции своего героя. Именно поэтому мы объединили персонажей классической анимации с современными. И отклик, который мы уже получили от анонса коллаборации, превзошел все ожидания и подтвердил народную любовь и неподдельный интерес к нашим, по-настоящему, семейным брендам.

Союзмультфильм Rostic’s
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