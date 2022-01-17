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17.01.2022 в 08:00

Рост цен и коронавирус вынуждают 44% россиян экономить

7% россиян откладывают деньги на старость

44% россиян предпочитают экономить в сложившихся экономических условиях. Только для каждого десятого коронавирус стал поводом тратить больше, сообщается в исследовании SuperJob .

По сравнению с прошлым годом, экономить стали чуть меньше, а тратить — чуть больше. Однако у 30% опрошенных финансовая стратегия не изменилась, они считают, что нужно «жить по-настоящему сейчас». Деньги для них — один из факторов полноценной, интересной жизни.

Женщины чаще мужчин говорят о необходимости экономии: 46% против 42%. Стратегии «больше тратить» чуть чаще следуют респонденты до 34 лет и россияне, чей месячный доход составляет более 80 тыс. руб. (по 12%).

Кроме того, СберНПФ выяснил, что 7,7% россиян копят на старость. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 1,4 п.п. Чаще всего о финансовой стороне старости думают люди в возрасте 50−60 лет. Основной причиной накоплений более половины опрошенных назвали неуверенность в том, что государственной пенсии им хватит на комфортную жизнь. 41% респондентов не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, 5,5% создают себе возможность не работать в старости, а 2,6% не хотят обременять детей.

Ранее SuperJob сообщал, что в 2022 году россияне ожидают от работы прежде всего повышение зарплаты, а также стабильности и новые интересные задачи. При этом, по сравнению с декабрем 2020 года доля тех, кто ждет повышения зарплаты, снизилась на 4 п.п.

Экономия Коронавирус
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