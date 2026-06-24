Рост рынка культурно-развлекательных мероприятий замедлился

В первом полугодии 2026 года билетные операторы зафиксировали замедление роста рынка культурно-развлекательных мероприятий. По данным ряда игроков, общий оборот отрасли практически не изменился по сравнению с прошлым годом, а количество проданных билетов в отдельных сегментах даже сократилось. Особенно заметно снижение спроса на театральные постановки и фестивали, сообщает «Коммерсант».

По данным Ticketland, оборот культурного сегмента в январе—мае остался на уровне прошлого года, а количество проданных билетов сократилось на 6%. Продажи билетов в театры снизились на 8%, на концерты — на 4%, а на фестивали — на 9%. При этом оборот концертного сегмента вырос на 2%, что связано с увеличением цен.

В то же время отдельные игроки показали результаты выше рынка. Kassir.ru увеличил количество проданных билетов на 10%, а денежный объем продаж — на 30% год к году. «Яндекс Афиша» реализовала на 36% больше, чем годом ранее. Около половины всех продаж платформы пришлось на концертные мероприятия.

Основной причиной замедления рынка эксперты называют снижение потребительской активности. Россияне стали чаще экономить на развлечениях и более тщательно выбирать мероприятия. За год средняя стоимость билета на культурное событие выросла на 8% и достигла 2,4 тыс. рублей. Билеты в театры подорожали на 13%, на концерты — на 7%.

На рынке также отмечают нехватку новых проектов и усиление сегментации аудитории. Основной спрос концентрируется вокруг самых популярных артистов, в то время как исполнителям среднего уровня становится все сложнее собирать крупные площадки.

При этом глобальная выручка от продажи билетов на концерты и фестивали в прошлом году превысила $40 млрд. Рынок демонстрирует стабилизацию после резкого скачка в 2021 году.