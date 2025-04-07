Рост рекламных бюджетов не спас рынок: выдача ипотеки упала на 37% за год

Эксперты диджитал-агентства Adventum провели аналитику данных из открытых 33 источников и составили прогноз на текущий год по динамике российского рынка недвижимости. Выяснилось, что в 2024 году банки выдали 1,3 млн жилищных кредитов на 4,9 трлн рублей. Это меньше, чем годом ранее, несмотря на то, что застройщики активно пытаются компенсировать падение спроса через диджитал. Подробностями агентство поделилось с редакцией Sostav

Резкий рост вложений в диджитал наблюдался во втором полугодии 2024 года: креативы баннерной рекламы чаще были направлены на локацию и скидочные предложения, а деньги уходили на перфоманс-каналы и мобильный трафик. Но за ростом трат не всегда следовало повышение продаж.

Кроме снижения количества выдачи ипотек среди трендов рынка эксперты выделили такие:

Спрос сместился в сторону более дорогих сегментов и локаций: там наблюдается меньшая зависимость от льготного ипотечного кредитования. При этом срок принятия решения о покупке квартиры сократился с 203 дней в 2023 году до 152 дней в 2024 году.

Отмена льготной ипотеки подтолкнула россиян к покупке загородного жилья — спрос на ИЖС в регионах вырос примерно на 30%.

Сохраняется и растет спрос на апартаменты в жилых и гостиничных комплексах черноморского побережья и горнолыжного кластера в Краснодарском крае, где цены на элитное жилье выросли на 24%.

Основной прогноз по рынку на 2025 год — можно рассчитывать лишь на замедление темпов роста цен в сегментах эконом и среднего класса.