Российский рынок труда «стареет»: средний возраст работников достиг 42,5 года

Средний возраст работников в России по итогам 2024 года достиг 42,5 года, увеличившись за год на 0,3 года. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 40,6 года. Таковы данные Росстата, которые приводит РБК.

По подсчетам издания, за год численность сотрудников в возрасте до 35 лет сократилась на 837 тыс., до 20,4 млн человек, или 27,4% всех занятых. Больше всего снизилось количество трудящихся в возрастном диапазоне от 30 до 34 лет — на 682 тыс., до 9,8 млн человек.

Количество занятых старшего возраста, напротив, выросло. Доля работников старше 55 лет составила 18,2% от общего числа занятых.

Одной из причин изменения возрастной структуры рынка труда эксперты называют демографическое старение рабочей силы, а также снижение интереса молодежи к традиционной занятости. По данным рекрутинговых платформ, работодатели все чаще рассматривают кандидатов старшего возраста. Число приглашений на вакансии для соискателей старше 40 лет за год увеличилось почти вдвое, выяснили в hh.ru.

Помимо роста среднего возраста работников, Росстат зафиксировал снижение средней продолжительности рабочего времени. Впервые с 2020 года показатель сократился на одну минуту, составив 38 часов 12 минут в неделю. Специалисты связывают это с ростом числа самозанятых и фрилансеров, работающих по гибкому графику.

Еще одним значимым трендом 2024 года стал рост неформальной занятости. Число работников без официального оформления увеличилось до 15,2 млн человек, что стало максимумом с 2019 года.

Ранее специалисты ВЦИОМ выяснили, что на начало 2025 года каждый четвертый работающий россиянин (25%) полностью или частично трудится из дома. Показатель больше результата за 2022-м в 19%.