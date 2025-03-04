Каждый четвертый работающий россиянин полностью или частично трудится из дома

По состоянию на начало текущего года каждый четвертый работающий россиянин (25%) полностью или частично трудится из дома. Этот показатель больше результата за 2022-м в 19%. С момента пандемии удаленная работа стала нормой для множества сотрудников, и ее привлекательность продолжает расти. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За последние четыре года формат полной «удаленки» стал в два раза популярнее (с 8 до 16%), а гибридная модель работы — в 1,5 раза (с 23 до 34%). Этот тренд особенно заметен среди молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, для которых удаленная работа стала не только удобной, но и необходимой «опцией» для достижения work-life balance.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, молодые люди, привыкшие к удаленным формам работы с университета, показывают большую адаптивность и цифровую грамотность, что делает их склонными к выбору гибких условий труда. Их предпочтение удаленной занятости связано с возможностью экономии нескольких часов на дороге и увеличением времени, которое можно посвятить семье и личным делам. Среди более старшего поколения, работавшего в традиционном офисном формате, «удаленка» воспринимается как вынужденная мера, однако и они все чаще выбирают эту модель.

Как следует из результатов исследования, «удаленка» — привилегия наиболее квалифицированной части рабочей силы (как минимум — обладателей высшего или неоконченного высшего образования), а также самозанятых. Гибридная модель работы в два раза популярнее в столичных городах, где ее используют 24% работников по сравнению с 12% в целом по стране. И это только начало: каждый второй трудящийся москвич и петербуржец требует большей гибкости в условиях занятости.

Кроме того, опрос ВЦИОМ показал, что «удаленщики» удовлетворены своей формой занятости и не спешат ее менять. В международной практике наблюдается схожая тенденция. По данным январского исследования Pew Research Center, американцы, работающие удаленно, предпочтут уволиться, чем вернуться в офис (46% против 36%), если их работодатели предложат такой вариант.