Россияне теряют до 1,5 млн рублей на схемах мошенников с «маркетплейсами»

Россияне теряют до 1,5 млн руб., попадая на уловки мошенников, которые выдают себя за сотрудников крупных маркетплейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта проекта Народного фронта и платформы «Мошеловка» Александру Пожарскую.

Злоумышленники, представляясь менеджерами Ozon и Wildberries, обещают жертвам «легкий заработок» от 3 тыс. до 50 тыс. руб. всего за 30−60 минут в день. При этом, по их словам, нужно «просто ставить лайки на товары», повышая рейтинг продавцов.

На первых этапах, чтобы вызвать у жертв доверие, им назначают личного «куратора», добавляют в «рабочий» чат и даже выплачивают небольшое вознаграждение. Но затем предлагают вложить собственные деньги, выкупая товары с обещанием вернуть потраченное вместе с зарплатой. Суммы постепенно растут, а затем выплаты прекращаются — мошенники ссылаются на «технические сбои».

Ранее Wildberries и Russ предупредили о новой мошеннической схеме с заказами. Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейса и сообщают, что срок бесплатного хранения истек.