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18+
20.02.2025 в 14:30

Россияне теряют до 1,5 млн рублей на схемах мошенников с «маркетплейсами»

Злоумышленники обещают легкий заработок, но оставляют жертв без денег

Россияне теряют до 1,5 млн руб., попадая на уловки мошенников, которые выдают себя за сотрудников крупных маркетплейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта проекта Народного фронта и платформы «Мошеловка» Александру Пожарскую.

Злоумышленники, представляясь менеджерами Ozon и Wildberries, обещают жертвам «легкий заработок» от 3 тыс. до 50 тыс. руб. всего за 30−60 минут в день. При этом, по их словам, нужно «просто ставить лайки на товары», повышая рейтинг продавцов.

На первых этапах, чтобы вызвать у жертв доверие, им назначают личного «куратора», добавляют в «рабочий» чат и даже выплачивают небольшое вознаграждение. Но затем предлагают вложить собственные деньги, выкупая товары с обещанием вернуть потраченное вместе с зарплатой. Суммы постепенно растут, а затем выплаты прекращаются — мошенники ссылаются на «технические сбои».

Ранее Wildberries и Russ предупредили о новой мошеннической схеме с заказами. Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейса и сообщают, что срок бесплатного хранения истек.

Россия Маркетплейс Мошенники кибермошенники
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